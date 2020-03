Sub-17: Real Sociedade é o novo campeão regional

Mesmo com um empate a duas bolas com a formação da Juventude, a Real Sociedade alcançou o título de Campeão Regional nos sub-17 e marca presença no Campeonato Nacional deste ano. Um feito inédito no historial deste clube de Fernando Pó.

O jovem avançado Wesley Delgado, depois de ter perdido o título de campeão regional de sub-15 na época passada e conquistado o prémio de melhor marcador da competição, desta feita, este jovem que tem despertado muitos olhares, pelos muitos golos que marca, venceu o campeonato regional de sub-17 e conquistou novo prémio de melhor marcador.

Se na época passada, ao serviço dos sub-15 da formação da zona de Fernando Pó, o jogador agora com 16 anos apontou 19 golos em 10 jogos disputados, neste ano, ao serviço dos sub-17, o avançado festejou por 9 vezes em 7 jogos.

O avançado Wesley Delgado “Petruk” ficou em branco nesta partida, mas o título de melhor marcador não fugiu. Dois anos consecutivos a ser galardoado com o prémio e em duas categorias diferentes é sinal claro do potencial em ascensão deste jovem avançado.

No final do jogo e no meio da euforia, o atleta vincou ao NN que na época passada o sentimento de ter perdido o título de sub-15 na final com o Batuque FC foi “amargo”, mas que isso deu moral para que os jogadores levantassem a cabeça, consciencializando-se daquilo que tinham feito de errado e corrigir este ano.

“Vamos para o nacional dignificar o clube e a nossa zona que bem merecem” referiu o jogador em meio de muita euforia.

O treinador da Real Sociedade, Lors, vinca que a coroação com o título de campeão regional é sinonimo de “muita alegria” e é “fruto do muito trabalho” que a equipa tem vindo a fazer a longo prazo.

“Há quatro anos que venho trabalhando com estes jovens e a mágoa do ano passado foi demasiada para todos. Com esta vitória isso chegou ao fim. Este é um trabalho de base. Podemos ver a grande evolução que estes jogadores têm tido e sabendo das suas qualidades, e quando é sssim tudo fica mais fácil” salienta.

Questionado sobre o potencial em ascensão de Wesley Delgado, este afirma que terá um bom futuro como jogador. “Ele é um rapaz empenhado, trabalha muito, com dedicação e humildade. Assim sendo não duvido que vai dar muito que falar no futuro” conclui.

De acordo com o sorteio do Campeonato Nacional de sub-17, a Real Sociedade vai encontrar a equipa campeã regional de São Nicolau.