Taça de São Vicente: Falcões novamente na final com embate marcado com o Batuque FC

15/03/2020 18:37 - Modificado em 15/03/2020 18:37

A equipa do Falcões do Norte volta a marcar presença na final da Taça de São Vicente, ao eliminar o Farense, no desempate por penaltis (4-2), depois de um empate a duas bolas no decorrer dos 90 minutos. Já o Batuque FC garantiu o passaporte para a final ao eliminar a Académica, também nos penáltis (4-2), desta feita depois do empate a um golo.

A equipa verde e branca, apesar de confirmada a descida à ‘Segundona’, tem a hipótese de fechar a época com um título especial: a Taça de São Vicente.

Em jogo a contar para as meias-finais, frente ao Farense, numa partida com emoção até ao fim, o empate a duas bolas prevaleceu. No desempate da marca dos 11 metros a equipa de Chã de Alecrim foi a mais eficaz e acertou com as redes por 4 vezes, ao passo que os homens de Fonte Filipe apenas por duas vezes conseguiram converter. É assim que o Falcões chega pelo segundo ano consecutivo à final da Taça de São Vicente.

No outro jogo da tarde, nota para a passagem do Batuque à final, após vencer a turma estudantil por 4-2, na marca dos 11 metros, depois de se ter registado um empate a uma bola nos 90 minutos regulamentares.

Com este resultado o Batuque FC procurará frente ao Falcões juntar mais uma taça ao seu palmarés, depois da última conquista da Taça de S. Vicente ter acontecido em 2018.

A final está agendada para o dia 04 de Abril, no Estádio Municipal Adérito Sena, num jogo que decidirá o representante de São Vicente na edição deste ano da Taça de Cabo Verde.