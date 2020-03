Somente o caso suspeito de coronavírus em Santo Antão aguarda por resposta

15/03/2020 18:38 - Modificado em 15/03/2020 18:38

O Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, garantiu que o caso suspeito de estar infetado com o novo coronavírus na ilha da Boa Vista deu negativo. Pelo que, depois dos resultados dos outros testes terem dado negativo, aguarda-se somente o resultado, que virá de Portugal, do paciente que está em isolamento no Hospital Regional João Morais em Ribeira Grande de Santo Antão.

Com mais este caso com resposta negativa, o Diretor Nacional de Saúde afirmou que não há registo de mais casos suspeitos de infetados por coronavírus no país. Isto depois de as respostas aos testes feitos aos dois cidadãos cabo-verdianos, em São Vicente e na cidade da Praia terem dado negativo para coronavírus.

Neste momento espera-se apenas o resultado do caso suspeito, de um turista de nacionalidade francesa de 59 anos, que está em isolamento no Hospital Regional João Morais na cidade da Ribeira Grande em Santo Antão.

Artur Correia, assegurou que esta segunda-feira, 16, serão atualizados todos os dados sobre a situação do coronavírus em Cabo Verde.