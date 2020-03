Cabo Verde Airlines suspende voos Sal–Lagos durante dois meses e meio

13/03/2020 20:56 - Modificado em 13/03/2020 20:56

A Cabo Verde Airlines irá suspender a rota Ilha do Sal – Lagos – Ilha do Sal durante o período entre 16 de março e 31 de maio de 2020. A transportadora aérea nacional avança no entanto, que vai providenciar o reembolso total aos clientes que compraram bilhetes para os voos cancelados.

O cancelamento dos voos segue na sequência, conforme comunicado da transportadora aérea, do contexto pandémico do Covid-19, onde vários países estão a impor proibições temporárias a viagens de e para países com grande número de infeções. “Esta situação teve um profundo efeito negativo na procura de voos por parte de passageiros por todo o mundo”. Portanto, considerando as consequências económicas e de saúde, tornou-se necessário às companhias aéreas dar resposta à baixa procura, reduzindo voos.



“A Cabo Verde Airlines lamenta o inconveniente causado aos passageiros e continuará a envidar todos os esforços para mitigar os efeitos negativos desta situação sem precedentes”



A empresa garante que vai continuar a seguir todas as recomendações da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA), bem como as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e mantém o contacto permanente com as autoridades locais, a fim de manter seus passageiros e tripulantes em segurança.