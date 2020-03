Jogos entre Cabo Verde e Ruanda adiados pela CAF

A Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu, esta sexta-feira, adiar todos os jogos relativos à terceira e quarta jornada de qualificação para o CAN 2021, por causa do novo coronavírus. Entre os quais os dois jogos de Cabo Verde com o Ruanda que estavam agendados para 25 e 29 de Março.

Conforme nota da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), a Confederação Africana de Futebol decidiu tomar tal decisão após a Organização Mundial da Saúde ter declarado o novo coronavírus como uma pandemia.

A mesma fonte assegura que a CAF irá posteriormente anunciar novas datas para a realização dos jogos.