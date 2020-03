Mais três novos casos suspeitos de coronavírus no país

13/03/2020 15:08 - Modificado em 13/03/2020 15:09

O Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, comunicou esta sexta-feira, a existência de mais três casos suspeitos de novo coronavírus no país, sendo uma na cidade da Praia, um na Boa Vista e outro em Santo Antão.

Conforme o DNS, o caso na cidade da Praia, é de uma cabo-verdiana de 61 anos proveniente da Suíça. Já na Boa Vista trata-se de alemão de 76 anos e na Ribeira Grande de Santo Antão é um francês de 59 anos.

Artur Correia assegura que as analises dos três pacientes, que foram detetados através do sistema de vigilância de controlo do novo coronavírus, que já estão isolados, foram enviados para Portugal e que as respostas serão conhecidas o mais tardar neste sábado, 14.

Nisto garante que estão sendo identificadas todas as pessoas que terão entrado em contacto com estas três pessoas. “A partir do momento que há um caso suspeito, há todo um trabalho de investigação epidemiológica em torno de todas as pessoas que estiveram em contacto próximo desse caos suspeito” enaltece.

Sobre o caso das duas turistas portuguesas que deram negativo para infeção do novo coronavírus, já receberam alta. Quanto ao cidadão nacional que está internado em São Vicente, aguarda-se pela resposta dos testes às amostras enviadas para Portugal.

Já o laboratório para análise de situações do novo coronavírus, garante que ainda no decorrer deste mês estará em funcionamento.