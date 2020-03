Taça de São Vicente: Farense à procura de fazer história e um Falcões a querer mostrar outra face após descida de divisão

13/03/2020 01:28 - Modificado em 13/03/2020 01:28

O segundo jogo das meias-finais da Taça de São Vicente, entre Farense e Falcões do Norte, agendado para este sábado, 14, com início às 16 horas, irá colocar frente a frente duas equipas que vivem momentos distintos nesta época desportiva, mas a ambição de ambos os lados passa por um lugar na final de 04 de Abril.

Depois do sabor amargo da descida de divisão, consumada no final da semana passada, a formação do Falcões do Norte, não conseguiu afirmar-se na primeira liga, isto depois da subida na época passada.

Com duas conquistas consecutivas na Taça de São Vicente, nas épocas 2010-11 e 2011-12, frente a Académica e Ponta d´Pom, ambos pelo mesmo resultado de 1-0, o Falcões teve nova hipótese, na época passada, de juntar mais um troféu no seu palmares de conquistas, mas uma derrota na final ante ao Mindelense deitou por terra tais aspirações.

Desta feita, nesta sua caminhada pela Taça 2019-20, a equipa procura mais uma presença na finalíssima, mas terá pela frente um Farense que já teve a audácia de deixar pelo caminho o Mindelense.

Para Maurino Mota, médio dos Falcões, consumada a descida de divisão, não há outra solução senão vencer a Taça para salvar esta época desportiva. “Queremos vencer este jogo, por isso podem esperar um Falcões a entrar forte no jogo e a disputar até ao fim para estar na final” sustenta.

Questionado se a Taça poderá ser a salvação desta época desportiva, responde que, primeiramente o objetivo será ultrapassar o Farense e se as coisas correrem de feição, aí sim haverá luta na final para que a equipa consiga terminar este ano de despedida no G-8 com uma conquista.

Já da parte do Farense de Fonte Filipe, que nunca conquistou uma Taça de São Vicente, a pretensão, segundo Adilson Lopes “Pelé”, passa também por marcar presença na grande final de 04 de Abril. “O nosso foco para este jogo é ganhar e chegar à final, mas respeitando sempre o nosso adversário que, neste caso, é o Falcões” vinca.

Instado a responder se espera um Falcões debilitado, depois de consumada a descida de divisão, o jogador não tem dúvidas de que a equipa de Chã de Alecrim vai apresentar-se neste jogo com “muita vontade” de vencer. “Tenho a certeza de que vão dar tudo de si, como nós, para estar na final” conclui.