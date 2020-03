UCID em visita de três dias a Santo Antão para conhecer situação socioeconómica das famílias

13/03/2020 01:17 - Modificado em 13/03/2020 01:17

Uma delegação da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), chefiada pelo seu presidente, inicia esta sexta-feira uma visita de três dias a Santo Antão para constatar da situação socioeconómica da ilha.

De acordo com uma nota do partido, António Monteiro e a sua comitiva terá como objetivo a realização de contactos com as populações locais a fim de constatar a situação socioeconómica das famílias.

No entanto, a mesma não esclarece se haverá encontros com os membros da comissão política regional do partido em Santo Antão e igualmente, encontros com autarcas para conhecer a realidade dos municípios.