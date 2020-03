São Vicente: Hotéis e voos já ‘sentem efeitos’ do novo coronavírus

Na sequência do Plano de Contingência do novo coronavírus, apresentado pelo Governo e que dita o cancelamento, até o dia 30 de Junho, de todos os eventos internacionais a serem realizados em Cabo Verde, alguns hotéis de São Vicente registaram alguns cancelamentos de reservas. O mesmo acontece com o decréscimo do número de reservas nas companhias aéreas.

O Notícias do Norte, numa ronda por alguns dos hotéis do centro da cidade do Mindelo, conseguiu averiguar que o número de reservas já começou a diminuir, sendo que nalguns casos já se verificaram alguns cancelamentos.

As nossas fontes revelaram que desde sexta-feira passada tem havido alguns cancelamentos, mas que na quarta-feira os números aumentaram nesse sentido. Em alguns cancelamentos foi solicitado que as reservas fossem reagendadas para o próximo mês de Junho. Para já, o certo é que em relação ao período homólogo de 2019, o sector hoteleiro na ilha não terá a mesma afluência de visitantes.

As agências de viagens devido ao novo coronavírus, afirmam que já houve também cancelamento de reservas, tanto de vinda como de ida. Por exemplo, uma das agências foi informada que alguns professores que deveriam viajar para Cabo Verde, na passada sexta-feira, tiveram de cancelar a viagem com receio de ficarem retidos no país, isto em caso de interditação do Governo de Cabo Verde nas viagens para e de Portugal, que é um dos países atingidos pela pandemia.

Algumas reservas com destino a Portugal, Luxemburgo e Frankfurt (Alemanha), já foram canceladas devido ao surto do novo coronavírus nestes três países europeus.