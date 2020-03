Os testes das duas turistas internadas no HAN deram negativo ao novo coronavírus

13/03/2020

“Foram negativos. Aguardamos agora os resultados para o caso de São Vicente”, disse à Lusa, Artur Correia, o Diretor Nacional de Saúde.

De acordo com informações recolhidas por este online, as duas turistas, de nacionalidade portuguesa, vindas da cidade do Porto (Portugal), que estavam internadas no Hospital Agostinho Neto (HAN), acusaram negativo ao novo coronavírus.

As amostras para análise, das duas turistas portuguesas, de 26 e 32 anos, foram enviadas para Portugal, tendo os testes sido feitos no Instituto de Saúde Pública Doutor Ricardo Jorge em Lisboa .

Por outro lado, o cabo-verdiano que chegou de Itália e se encontra em São Vicente, no Hospital Baptista de Sousa, o Director Nacional da Saúde, Artur Correia, especificou que a amostra para análise ao paciente nacional foi enviada esta quinta-feira.

Trata-se de um cidadão cabo-verdiano de 49 anos, que chegou à ilha de São Vicente proveniente de Roma, Itália, e que está em isolamento no Hospital Batista de Sousa, no Mindelo, desde quarta-feira.

Questionado pela Lusa, o Diretor Nacional de Saúde Pública não esclareceu se, além deste caso, há registo de novos, depois dos dados apresentados hoje de manhã.

Artur Correia disse que a partir de sexta-feira serão feitos balanços regulares sobre casos suspeitos de Covid-19 no território.

Até ao momento, Cabo Verde não registou qualquer caso confirmado de infeção pelo novo coronavírus.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quarta-feira a doença Covid-19 como pandemia, justificando tal denominação com os “níveis alarmantes de propagação e de inacção”.