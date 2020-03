Cabo Verde Airlines suspende rota Sal/Porto Alegre devido ao novo coronavírus

13/03/2020 00:00 - Modificado em 13/03/2020 00:00

A companhia de bandeira, avança que devido aos níveis “alarmantes de disseminação e severidade” decidiu suspender ao voos na linha Sal/Porto Alegre/Sal a partir de 16 de março de 2020 e por um período indeterminado.

A Cabo Verde Airlines, no entanto, garante que fornecerá um reembolso total aos clientes por todos os bilhetes vendidos nessa rota. “A Cabo Verde Airlines lamenta a inconveniência causada aos passageiros e continuará a envidar todos os esforços para mitigar os efeitos negativos dessa situação sem precedentes” lê-se na nota.

A mesma fonte assegura que continuará seguindo todas as recomendações da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), bem como as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e mantém contato permanente com as autoridades locais para manter seus passageiros e tripulantes em segurança,

De realçar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou na quarta-feira o Covid-19 como uma situação de pandemia.