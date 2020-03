Taça de São Vicente: Académica e Batuque disputam um lugar na final

As formações da Académica do Mindelo e do Batuque medem forças no Estádio Municipal Adérito Sena, este sábado, às 14 horas, em jogo relativo às meias-finais da Taça de São Vicente.

Duas das equipas mais emblemáticas da ilha de Monte Cara, frente a frente, num jogo que promete ser muito renhido, até pelo facto de serem, até este momento, primeiro e segundo classificados do campeonato regional.

Um jogo que promete ser uma ‘autêntica final antecipada’ por tudo o que estas duas equipas têm feito ao longo desta época desportiva, onde os resultados demonstram a sua regularidade.

Tanto o defesa central da Académica, Kleidir “Torrod”, como o capitão do Batuque, Yuran Pereira, garantem duas equipas motivadas em campo na procura do passaporte para a grande final. O Batuque conseguiu a sua última conquista na época 2017-18, ao passo a “Micá” levantou a Taça de S. Vicente pela última vez na já longínqua época 2006-07.

Da parte da “Micá”, Kleidir “Torrod” afirma que estão à espera de um jogo “difícil”, mas que a equipa está motivada para dar sequência à boa campanha que a tem feito na Taça.

“A nossa equipa está preparada e motivada para este desafio que vai ser certamente difícil, mas estamos cientes de alcançar o nosso objetivo que passa por vencer e estar na final” assegura.

Do outro lado da barricada, Yuran Pereira do Batuque, à semelhança de “Torrod”, garante que os axadrezados do Alto Miramar vão encarar esta partida com “muita vontade e querer na vitória”, vincando que esta vai ser uma final antecipada entre duas das formações mais regulares desta época desportiva em São Vicente.