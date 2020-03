Casal junto há 60 anos morre com duas horas de diferença por Covid-19

12/03/2020 16:50 - Modificado em 12/03/2020 16:50

Idosos estiveram isolados em casa e morreram horas depois de chegarem ao hospital.

Um casal italiano, que estava junto há 60 anos, morreu com uma diferença de duas horas, vítimas da Covid-19.

Severa Belotti e Luigi Carrara, de 82 e 86 anos, respetivamente, morreram esta terça-feira, no hospital em Bergamo (Itália).

O filho do casal afirma que os dois idosos estavam isolados há já oito dias na casa onde ambos viviam em Albino, sem qualquer assistência médica, e com 39º de febre.

Ao Corriere della Sera, o filho conta que o pai foi transportado para o hospital no sábado e a mãe no domingo. Um morreu às 9h15 e outro as 11h desta terça-feira (dia 10).

O filho Luca diz-se inconformado por não poder ter estado com os pais nos seus últimos momentos de vida. “Eles morreram sozinhos, é desta forma que este vírus funciona“, desabafa.

Luca diz ainda que os pais estiveram vários dias em casa sozinhos porque não havia nenhum médico disponível por perto que os pudesse auxiliar. Também tentou ligar para o serviço de emergência médica local mas ninguém respondeu à sua chamada.

Luca trabalha numa companhia de água em Bergamo e encontra-se atualmente de quarentena com a mulher e os dois filhos.

