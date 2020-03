Secretário de Bolsonaro infetado com Covid-19 esteve com Trump

Fabio Wajngarten, o responsável pela comunicação do governo brasileiro, esteve com o presidente norte-americano no passado fim-de-semana.

O responsável pela comunicação do governo brasileiro, Fabio Wajngarten, que acompanhou Jair Bolsonaro numa visita oficial aos Estados Unidos esteve com o presidente norte-americano no passado fim-de-semana. Fabio Wajngarten foi diagnosticado com coronavírus esta quinta-feira.

Segundo o jornal brasileiro Globo, o resultado do primeiro teste que fez na quarta-feira no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, confirmou que o secretário de Comunicação da presidência contraiu a doença. Em isolamento, aguarda agora a contraprova.

Há quatro dias, o secretário do presidente brasileiro publicou uma fotografia nas redes sociais ao lado do presidente Donald Trump, e do vice-presidente Mike Pence, com quem se encontrou durante a viagem.

Todos os membros da comitiva brasileira, incluindo Jair Bolsonaro, estão agora sob observação.

Recorde-se que o presidente do Brasil disse durante um discurso para a comunidade brasileira em Miami, nos Estados Unidos, que o novo coronavírus é uma pequena crise criada por uma fantasia divulgada pelos media no mundo. “Obviamente temos de momento uma crise, uma pequena crise. No meu entender, é muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que os grandes media propagam pelo mundo todo”, afirmou Bolsonaro.

