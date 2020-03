Qualificação para o CAN 2021 poderá ter jogos à porta fechada

12/03/2020 15:33 - Modificado em 12/03/2020 15:33

A Confederação Africana de Futebol (CAF) poderá avançar para jogos à porta fechada, adiamentos ou mesmo cancelamentos consoante as situações e os países envolvidos, como medidas preventivas ao Covid-19.

O anúncio foi feito através de um comunicado publicado no site do organismo que rege o futebol em África. A CAF diz estar a acompanhar com muita atenção a evolução da situação da pandemia que afecta o mundo e não descarta a eventual adopção de medidas preventivas.

“Se a situação exigir e de acordo com os países envolvidos, estão previstas partidas à porta fechada, adiamentos ou mesmo cancelamentos. Enquanto isso, um aviso aos atores do jogo está sendo promulgado em conformidade com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS)”, pode ler-se no comunicado.

A CAF mandatou o seu Comité Médico para monitorar a evolução desta doença e estabelecer medidas para proteger a saúde dos jogadores e de todos os atores do jogo. Foi criada uma equipe, sob a autoridade do Presidente da CAF, composta por especialistas de diversas áreas, particularmente médicos, que são essencialmente responsáveis pela saúde dos jogadores e membros da família africana de futebol.

“Não estamos extremamente preocupados, mas continuamos vigilantes em relação a futuros jogos e torneios, como a Liga dos Campeões da CAF, a Copa das Confederações da CAF e o torneio final do Campeonato Total das Nações Africanas (CHAN), programado para decorrer nos Camarões, de 4 a 25 de abril de 2020.

“A equipa está em contacto com os países que organizam essas partidas e informam oportunamente as atualizações do Comité Executivo”, acrescenta o documento.

Recorde-se que daqui a duas semanas estão previstos jogos de qualificação para a CAN 2021. Cabo Verde está inserido no grupo F, onde tem como próximo adversário o Ruanda. Até então nem Cabo Verde nem Ruanda registam casos de contágio com Covid-19.