“Operação Faial”: Polícia Judiciária detém dois homens na posse de quarenta e dois quilos de cannabis em Porto Novo

12/03/2020 15:22 - Modificado em 12/03/2020 15:22

Dois homens foram detidos, em flagrante delito, na terça-feira, 10, na localidade de Alto Mira, no Concelho do Porto Novo, em Santo Antão, no âmbito da “Operação Faial”, com um total de quarenta e dois quilos quinhentos e setenta gramas (42,570 kgs) de cannabis.

Conforme nota da PJ, a droga em causa foi apreendida em três momentos, sendo que num primeiro momento foram apreendidos, nos vários cómodos da residência de um dos detidos, oito quilos quinhentos e sessenta gramas (8,560 kgs) de cannabis em fase de secagem e uma plantação de 32 pés de cannabis, acusando o peso de um quilo e dez gramas (1,010kgs).

Foi aprendida, ainda, no terreno do detido, uma plantação de 196 pés de cannabis, acusando o peso total de trinta e dois quilos duzentos e dez gramas (32,210 kgs), tendo sido ainda apreendidos dez mil oitocentos e cinquenta escudos (10.850$00) e vários talões de depósito bancários.

As detenções foram feitas na sequência do cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Os detidos foram presentes, esta quinta-feira, 12, ao Tribunal da Comarca do Porto Novo, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoais.

Em São Vicente, foi detido pelo DICM, também na terça-feira, 10, um indivíduo do sexo masculino, residente em Chã de Tiliza, suspeito da prática de um crime de roubo, cometido na segunda-feira, 09, na localidade de Fonte Inês.

O suspeito terá entrado numa residência, aproveitando-se da ausência da residente e de lá subtraído objetos e uma quantia em dinheiro, no valor de dez mil escudos. O detido foi presente, esta quarta-feira, 11, ao Tribunal da Comarca de São Vicente que lhe aplicou a Prisão Preventiva como medida de coação.