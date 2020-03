PN: Cabo Verde regista diminuição da criminalidade pelo 4º ano consecutivo

12/03/2020 15:12 - Modificado em 12/03/2020 15:12

Foto: Inforpress

Pelo quarto ano consecutivo a Polícia Nacional (PN) registou a diminuição de ocorrências num total acumulado de 50%, meta que estava prevista para ser atingida em 2021, adiantou o Director Nacional da Polícia.

Emanuel Estaline Moreno destacou a redução das ocorrências em 19 dos 22 municípios, sendo as reduções mais significativas registadas em São Vicente com menos 10%, Sal com menos 14%, Santa Catarina de Santiago redução de 28%, Santa Cruz com menos 19%, São Filipe com menos 24%, Boa Vista com menos 6% e Ribeira Grande de Santiago com menos 43%.

Na cidade da Praia, apesar do aumento momentâneo da criminalidade no terceiro trimestre de 2019, verificou-se uma diminuição do número de ocorrências na ordem dos 25% face ao ano anterior.

No entanto, os concelhos da Ribeira Brava com um acréscimo de sete casos, representando o aumento de 5%, Porto Novo com mais 18 casos e um aumento de 4% e Brava com mais cinco ocorrências e um aumento de 2%.

Estes dados foram avançados pelo representante máximo da PN na abertura do XIV Conselho de Comandos da instituição policial e que segundo o mesmo, estes 17,4% no ano de 2019, traduzem em menos 3.165 ocorrências criminais em comparação com o ano de 2018.

Emanuel Estaline Moreno destaca que pelo quarto ano consecutivo a PN registou a diminuição de ocorrências num total acumulado de 50%, meta que estava prevista para ser atingida em 2021. “Em 2016 registou-se menos 3,31%, em 2017 menos 10,41, em 2018 menos 18,52% e em 2019 menos 17,43%, antecipando a meta preconizada, que era de atingir essa percentagem em 2021”, sustentou.

Em relação aos tipos de crimes, conforme os dados apresentados, os crimes contra património predominaram com 53% de todas as ocorrências registadas a nível nacional, com uma redução na ordem de 23% a nível nacional face ao ano de 2018.

Os crimes contra pessoas representaram 47% do total das ocorrências, registando igualmente uma redução de 10%, com destaque para o número de homicídios que diminuiu 8%, crimes de VBG que recuaram em 0,3%, e crimes sexuais contra menores de 16 anos com diminuição de 6%.

No entanto os dados apresentados pelo director nacional da PN apontam para o aumento de crimes sexuais contra adultos, com registo de mais 14 casos do que em 2018, correspondente ao acréscimo de 18%.

Seguindo a tendência global, as ofensas corporais registaram a diminuição de 16%, ou seja, menos 477 ocorrências.