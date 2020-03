Jogo entre Camarões e Moçambique em risco devido ao coronavírus

12/03/2020 01:40 - Modificado em 12/03/2020 01:40

O jogo referente a terceira jornada do Grupo F de apuramento para o CAN 2021, entre Camarões e Moçambique, que integram o mesmo grupo que Cabo Verde, está em risco devido ao surto do novo coronavírus, que assola muitos países, entre eles Camarões, que já registou os dois primeiros casos.

A informação é avançada pela imprensa moçambicana, que dá conta que o Ministério de Saúde irá solicitar aos órgãos competentes, no caso a Confederação Africana de Futebol (CAF), o adiamento deste jogo que está agendado para 26 de Março na cidade de Douala (Camarões).

Neste momento, a pretensão passa por ver o cenário desta epidemia nos próximos dias nesee país, pelo que posteriormente o Ministério de Saúde de Moçambique irá tomar as devidas medidas.

De salientar que Camarões será o país anfitrião da próxima edição do Campeonato Africano das Nações (CAN), a ser realizado em Janeiro de 2021.