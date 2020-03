Associação Regional de Boxe de São Vicente vai ser gerida por uma Comissão de Gestão

Foto: Inforpress

A Associação Regional de Boxe de S. Vicente (ARBSV) tem eleições agendadas para esta sexta-feira, 13, na sua sede em Ribeira Bote, mas conforme Valdo Reis, presidente que cessa funções, na ausência de candidaturas que deveriam ser formalizadas até a passada terça-feira, esta vai ser gerida por uma Comissão de Gestão constituída pelos clubes filiados.

Valdo Reis garante que por via da não entrega de nenhuma candidatura, por parte dos possíveis interessados em dar seguimento aos destinos da modalidade na ilha, leva a ARBSV a agendar uma reunião com os clubes federados para que uma Comissão de Gestão seja criada para gerir as atividades até novas eleições.

Em termos de balanço dos três anos que esteve à frente da ARBSV, da qual tomou posse em Fevereiro de 2018, o ainda presidente afirma que é “positivo” por terem conseguido realizar um número “elevado de competições” na ilha. “Dinamizamos o boxe em São Vicente que passou a ser reconhecido por mais pessoas e o número de praticantes aumentou consideravelmente. Conseguimos ainda criar mais duas equipas oficiais” salienta.

Acrescenta que a Associação esteve mais perto dos clubes e que passou a haver uma “maior transparência”, principalmente no que toca a prestação de contas.

Mas, conforme Valdo Reis, nem tudo foi uma maravilha, garantindo que por ser o boxe uma modalidade “desprezada” em São Vicente, se não fosse o apoio que têm tido da Câmara Municipal e do Comando da 1ª Região Militar, não havia boxe em S. Vicente.

Questionado sobre o porque de não se recandidatar, alegou motivos profissionais para a tomada da decisão.

A falta de candidatos deixa transparecer a ideia de que ninguém quer dar outro rumo ao boxe na ilha, o que leva o mesmo a garantir que é uma situação “complicada”, explicando que somente o amor pela modalidade não basta para assumir a presidência de uma associação num desporto que “não é valorizado em São Vicente” e por ser somente voluntariado.