Federação Cabo-verdiana de Xadrez cancela Open de Cabo Verde

12/03/2020 01:27 - Modificado em 12/03/2020 01:27

Tendo por base as recomendações do Plano Nacional de Contingência sobre o coronavírus, anunciado pelo Governo, a Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX) cancelou o Open de Cabo Verde que estava marcado para decorrer na ilha do Sal de 25 de Abril a 01 de Maio.

Em nota enviada ao NN, a FCX realça que depois de ser conhecida o plano do Governo sobre as medidas de proteção do território nacional quanto à epidemia do novo coronavírus que se alastra por muitos países do mundo, em consonância com a Associação Regional de Xadrez da Ilha do Sal, decidiu cancelar o evento.

O Open de Cabo Verde, segundo a mesma fonte, será realizado assim que estejam ultrapassadas as contingências atuais e numa nova data que seja favorável para as entidades organizadoras.

Nisto a FCX diz esperar a compreensão de todos, desde patrocinadores a atletas que já estavam engajados em ajudar e participar neste grande evento de xadrez.