Grogue de cana-de-açúcar tem sido um “potencial de exportação reconhecido” a nível mundial

12/03/2020 01:03 - Modificado em 12/03/2020 01:03

O ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, afirma que os produtores da aguardente estão conscientes deste potencial e a prepararem-se para o futuro.

O governante vinca no entanto que compete às entidades públicas desenvolverem políticas nesta área com vista a criar condições, através da fiscalização, para que os requisitos da qualidade sejam assegurados.

O responsável governamental da pasta da Indústria, Comércio e Energia, considera que devido a este crescimento em vários continentes é “oportunidade enorme” para o país passar para um diferente patamar da sua indústria de transformação.

As considerações à imprensa foram feitas à margem da visita que realizou a três unidades de produção do grogue situadas, respectivamente, nos municípios de São Domingos e Santa Cruz, interior de Santiago, adiantando que esta visita lhe permitiu verificar as transformações registadas no domínio da produção do grogue, no quadro dos investimentos que os empresários do sector têm realizado, em ordem a se adaptarem às exigências da nova lei do álcool.

O ministro considerou ainda que a nova lei do álcool e a fiscalização visam evitar que outras matérias-primas, que não seja a cana-de-açúcar, entrem no fabrico do grogue.