Tribunal da Praia condena jurista Helena Fontes a pagar 500 contos de indeminização a ex-bastonária da OACV por comentários no Facebook

12/03/2020 00:56 - Modificado em 12/03/2020 01:59

O Tribunal da Praia condenou a jurista Helena Fontes a pagar uma indemnização de 500.000$00 (quinhentos mil escudos) derivado de um processo instaurado pela ex- Bastonária da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, Sofia Lima, em que esta acusa a colega de profissão de a caluniar.

Uma decisão que embora não exista uma lei específica, permite a responsabilização de pessoas que casualmente ultrapassem o bom senso e a legalidade, violando o direito da pessoa objeto de sua “postagem” nas redes sociais. E que coloca frente a frente a questão da liberdade de expressão versus direito ao bom nome, à honra e a reputação.

Segundo o acórdão de sentença a que o Notícias do Norte teve acesso, esta quarta-feira, a arguida foi condenada por danos não patrimoniais à autora, devido a sua conduta considerada culposa.

Os factos remontam de 02 de fevereiro de 2017, quando, segundo Tribunal da Comarca da 1ª Classe, 3º Juízo Cível, Sofia Lima, na altura Bastonária da OACV, fez uma publicação na página da instituição na rede social Facebook, sobre o acompanhamento do caso do advogado José Manuel Pinto Monteiro, que alegadamente tinha sido agredido por uma agente da Policia Nacional.

Conforme o documento, a partir desse dia, a jurista Helena Fontes passou a fazer publicações diariamente na mesma rede social, visando tanto a Ordem dos Advogados como a autora, a quem designa de “cabra” e ainda referenciando-a como “porca”, expressão comumente reputada de profundamente insultuosa.

E também a referência de a ex- bastonária estar “prostituída” com um partido político, refere o acórdão, não deixar de assumir uma conotação profundamente negativa, não só pelo termo escolhido, mas pelos significados que assume no contexto da frase, mencionando sempre dezenas de pessoas e partilhando-as em diversos grupos, de forma a dar estas publicações a maior divulgação possível.

Através da sua página na rede social, conforme o documento supra citado, a ré produziu afirmações que ofenderam a dignidade e integridade moral de Sofia Lima, lê-se, e que lhe causaram sérios danos, na sua reputação pessoal e profissional.

E por ter sido divulgado num espaço com um número ilimitado de membros, só agrava as consequências do ato da ré, refere o acórdão.

“Ainda que se considera que parte destes comentários traduz o exercício pela ré da sua liberdade de expressão”, em contraponto, está o direito ao bom nome, à honra e reputação, por se tratar objetivamente, e a despeito do tom irónico escolhido, em relação à atuação de um titular de órgão público, quando acusa a autora de tentar exercer pressão sobre a magistratura, “não podemos descurar que há outra parte destas publicações com evidente cunho injurioso e afrontoso”, expõe o documento.

Estando em causa dois direitos com consagração constitucional, em princípio, nenhum deles sobreleva outro.

No entanto, o artigo 486 do Código Civil diz que “quem afirmar ou difundir um facto capaz de prejudicar o crédito ou o bom nome de qualquer pessoa, singular ou coletiva, responde pelos danos causados”.

“Trata-se de direitos inerentes a condição da pessoas, e protegidos por lei, podendo a sua violação acarretar responsabilidade criminal ou meramente civil do infrator, traduzida esta na obrigação de indemnizar os danos causados, bem como em certas providencias não especificadas e adequadas às circunstancias do caso, com o fim de evitar a consumação da ameaça ou atenuar os efeitos da ofensa já cometido”, artigo 68 nº 2 do Código Civil.

Conforme a mesma fonte, a ré não contestou, tendo sido proferido despacho julgando os factos articulados pela autora.

Elvis Carvalho