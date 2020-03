Delegado de Saúde de São Vicente garante que a ilha não tem nenhum caso suspeito de coronavírus e que população está sendo bem informada

12/03/2020 00:26 - Modificado em 12/03/2020 00:26

O Delegado de Saúde de São Vicente, Elísio Silva, garante que a ilha não tem nenhum caso suspeito de coronavírus e que a população está sendo bem informada, através de palestras, formações e esclarecimentos.

Elísio Silva avança que para além da linha grátis 800 11 12, disponibilizado para pessoas com sintomas gripais ou que vieram de países com casos de coronavírus, as estruturas de saúde vêm apostando em palestras, formações e esclarecimentos à população.

Segundo Elísio Silva a população de São Vicente está informada sobre o coronavírus, pelo que foi criado um grupo denominado de “Saúde Pública”, com o propósito de levar mais informações às pessoas como forma de prevenção do Covid-19. É por este facto, que o Delegado de Saúde que falava a Rádio Pública, diz acreditar que estão a receber poucas chamadas na linha grátis.

“Todos os centros de saúde estão a informar nas suas zonas, escolas, jardins, nos locais de trabalho. Neste sentido, acho que as informações têm sido passadas. Ademais temos vindo a fazer palestras e formações frequentemente. Tudo o que se está a passar em São Vicente a população está informada” ressalva, garantindo que na terça-feira o grupo-alvo foram os taxistas e que nesta quarta-feira, foram as escolas, liceus e a cadeia da Ribeirinha.

No âmbito do Plano de Contingência do Governo em vigor no país, para situações de casos suspeitos, o mesmo garante que um navio de cruzeiros, com centenas de pessoas e vindo do Brasil, foi impedido de aportar o cais do Porto Grande na passada segunda-feira, 09. Para tal aponta que 11 passageiros apresentavam síndrome gripal e por serem provenientes de países com casos de coronavírus.

“Foi requisitado se fizessem testes de despistagem para o coronavírus e não tinham, e dissemos que atualmente em Cabo Verde como não dispomos de meios para fazer o despiste de coronavírus, então seria melhor rumar a um país onde consigam fazer o teste. Foi um aconselhamento aceitável e foi bom para ambos os lados. A decisão foi tomada localmente pela Delegacia de Saúde de São Vicente, sempre em comunicação com a Direção Nacional de Saúde” vincou, reconhecendo que esta medida serviu para testar o Plano de Contingência do Governo.