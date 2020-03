Kriol Jazz Festival adiado devido ao Covid-19

O Kriol Jazz Festival que estava marcado para 19 de Abril em Mindelo, foi adiado segundo informações da organização do evento, devido ao Plano de Contingência do coronavírus apresentado esta terça-feira pelo Governo e que dita o cancelamento, até dia 30 de Junho, de todos os eventos internacionais a serem realizados em Cabo Verde.

O Kriol Jazz Festival que estava agendado para o dia 17 de Abril na cidade da Praia e no dia 19 em São Vicente, por ser um evento que reúne um número elevado de participantes vindos de países assinalados com casos de infeção pelo coronavírus, foi adiado para uma data a definir por parte da organização.

Nesta senda e em consonância com os artistas, onde já estava inclusive garantindo a presença do artista brasileiro Djavan, a organização assegura que vai analisar um melhor cenário para a realização do KJF 2020, isto de acordo com a evolução do coronavírus no mundo.

Para as pessoas que já tinham adquirido os seus ingressos a organização do evento garante que as mesmos vão ser ressarcidas.