PJ detém no Sal indivíduo com noventa cápsulas de cocaína no estômago

3/01/2019 00:58 - Modificado em 3/01/2019 00:58

De acordo com a Polícia Judiciária, o homem de trinta anos foi detido no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral e é acusado da prática de um crime de tráfico internacional de drogas pois transportava, no estômago, noventa cápsulas de cocaína com o peso de oitocentas gramas.

A detenção ocorreu esta quarta-feira, 02 Janeiro, no âmbito do plano de prevenção e segurança para a época festiva. De acordo com a polícia de investigação, o indivíduo em questão vinha do Brasil, via Venezuela. O detido será presente, às autoridades competentes, para efeito do primeiro interrogatório de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal.

Nos últimos meses vários cidadãos da América do Sul foram detidos na ilha do Sal em voos com origem no Brasil e tendo Cabo Verde como destino.