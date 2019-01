Brava: Polícia Marítima recupera corpo sem vida de um dos irmãos desaparecidos no mar

3/01/2019 00:33 - Modificado em 3/01/2019 00:33

A Polícia Marítima na Ilha Brava, encontrou na tarde desta quarta-feira, 02, o corpo de um dos irmãos da localidade de Braga que se encontravam desaparecidos no mar, desde o final da tarde de segunda-feira, 31, de Dezembro.

Trata-se do corpo de Aguinaldo Martins, de 23 anos, o mais novo dos dois irmãos. Tudo aconteceu quando saíram para a sua faina pesqueira. Os dois estavam acompanhados por um primo, Paulo Pina, até agora o único sobrevivente.

Devido ao estado do mar revolto, as buscas foram suspensas, na terça-feira, 01 de Janeiro, conforme avançou o Subchefe principal do destacamento da Policia Marítima de Furna, Jorge Oliveira à mesma fonte. No entanto as mesmas foram retomadas na manhã desta quarta-feira, envolvendo embarcações de pescas, pessoal da Protecção Civil e dois mergulhadores.

O Subchefe da Policia Marítima, confirma à mesma fonte que as buscas continuam na tentativa de encontrar o outro individuo desaparecido.