Quase trezentos professores vão beneficiar do subsídio de não redução da carga horária

3/01/2019 00:24 - Modificado em 3/01/2019 00:24

Segundo informação publicada no Boletim Oficial de 31 de Dezembro de 2018, estes docentes adquiriram o direito a subsídio por não redução da carga horária. A medida abrange 125 professores, relativo ao ano de 2012 e 159 relativos a 2013.

O Sindicato Nacional dos Professores (SINDEP) manifestou a sua satisfação com esta medida, mas adianta diz que esta não é uma divida a classe docente, mas sim a resposta de compromissos firmados com a classe e que agora estão a ser cumpridos.

Para o vice-presidente do SINDEP, medidas que têm como objectivo resolver os problemas da classe merecem aplausos e por isso o sindicato está satisfeito. Porém, relembra que esta é uma reivindicação antiga, que vinha sendo discutida com a Ministra da Educação e com o intuito da resolução total dos problemas para poderem “entrar numa nova era e cumprir com o atual estatuto”, refere Jorge Cardoso.

Este assegura ainda que o subsídio por não redução da carga horária de 2012 deveria sair desde do mês de Setembro do ano transacto e em Novembro seria o pagamento do subsídio de 2013 e com a divulgação destes números ficam agora expectantes quanto aos restantes.

“Fizeram menção de um primeiro grupo e não sabemos quanto é que será este segundo grupo e quando”, questiona este sindicalista que reitera ainda o facto de este subsídio constar do Orçamento de Estado de 2018 e que “passou todo o ano e não fizeram a publicação nem o pagamento” e considera que o governo “não andou bem” com a classe.

No entanto, o SINDEP, pede a correcção do subsídio por não redução da carga horária publicado em 2017 referente aos anos de 2010 e 2011, tendo em conta o Estatuto do Pessoal Docente aprovado em Março de 2004.