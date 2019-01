“Tchida” lidera a lista de treinadores que mais vezes venceram o Campeonato Nacional de Futebol

2/01/2019 23:44 - Modificado em 2/01/2019 23:44

O antigo treinador de futebol Alcides Lima ou “Tchida” como era popularmente conhecido no mundo do futebol, falecido em Junho de 2010, ainda é o líder do ranking dos treinadores com mais títulos de campeão nacional de futebol de Cabo Verde, com 5 títulos conquistados.

O mítico treinador mindelense “Tchida” que levou o Mindelense a 4 conquistas do campeonato nacional de futebol épocas (1976, 1977, 1981 e 1988) e por fim o Dérby em 2000, continua a liderar o lote restrito de treinadores (10) que já conquistaram o troféu.

Com 5 conquistas o falecido treinador são-vincentino, tem a vantagem de um título sobre os treinadores santiaguenses Victor Lobo “Tó Lobo” e Felisberto Cardoso. “Tó Lobo” sagrou-se campeão nacional pelo Sporting da Praia (3) e Travadores (1). Por sua vez, o treinador Felisberto Cardoso, conseguiu todos os títulos ao serviço do Sporting da Praia entre as épocas 2006 a 2010.

O actual treinador dos Leões da Rua de Praia, Rui Alberto Leite, que já tem no seu palmarés três conquistas, é o único são-vincentino que se aproxima de “Tchida”.

Armando Soares “Armandin” ao serviço da Académica do Mindelo, em 1989 e pelo Amarante em 1999, a par de Luís Oliveira “Baessa” que ao serviço do CS Mindelense em 1998 e pelo Derby em 2005, conquistaram a prova por duas ocasiões, são os homens que seguem ao treinador Rui Alberto Leite.

De destacar que o Campeonato Nacional de Futebol está, nesta época desportiva, na sua 42ª edição.