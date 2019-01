Combustíveis mais baratos

1/01/2019 22:55 - Modificado em 1/01/2019 22:55

Desde a meia-noite do dia 31, a gasolina é vendida a 108,50 ECV/L, o gasóleo normal a 95,80 ECV/L, o gasóleo para electricidade a 80,60 ECV/L e o gasóleo marinha a 68,10 ECV/L.

O petróleo é vendido, em Janeiro, por 82,40 ECV/L, o fuelóleo 380 custa 56,90 ECV/L e o fuelóleo 180 é vendido a 62,30 ECV/L.

O butano passa a ser vendido a granel por 118,40 ECV/kg, sendo que as garrafas de 03 kg passam a custar 337,00 ECV, as de 06kg passam a custar 710,00 ECV, as de 12,5 kg são vendidas a 1.480,00 ECV e as de 55 kg a 6.511,00 ECV.

Em termos relativos, os preços do gasóleo normal, do gasóleo electricidade e do gasóleo marinha, no mercado interno, diminuíram 8,67 por cento (%), 10,14% e 10,39%, respectivamente, os do Fuelóleo 180 e Fuelóleo 380 sofreram uma redução de 13,13% e 12,38%, respectivamente, o da gasolina baixou 7,42%, o petróleo caiu 8,85% e do butano reduziu 4,75%.