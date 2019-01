PJ detém no Sal suspeito do crime de tráfico de drogas e em São Vicente suspeito de VBG

No âmbito do plano de prevenção e segurança para a época festiva, a PJ deteve, na segunda feira, 31, um indivíduo do sexo masculino, de 27 anos, natural da ilha de Santiago, suspeito da prática de um crime de tráfico de drogas.

De acordo com a polícia de investigação, o indivíduo em questão é suspeito de ser o proprietário de algumas embalagens de estupefacientes, um total de 3 kilos e 820 gramas de Cannabis, apreendidas na passada sexta-feira, 28, no Porto da Palmeira, durante uma atividade de controlo de passageiros.

A droga apreendida encontrava-se dissimulada nas bagagens que, na altura, foram abandonadas por passageiros que, ao se aperceberem da presença policial, fugiram sorrateiramente da zona de desembarque.

O detido foi presente, na passada segunda-feira, às autoridades competentes, para efeito do primeiro interrogatório de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal.

Em São Vicente o detido está acusado da prática de um crime de VBG, ameaça de morte e um crime de arma. No momento da detenção foi encontrado, na posse do detido, e apreendida uma arma de fogo e um carregador com 5 munições, suspeita-se que a mesma terá sido utilizada num disparo contra a sua companheira, crime ocorrido no passado mês de Maio.

O detido foi apresentado, no domingo, 30, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal.