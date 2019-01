Fim de ano em São Vicente: Fogos de artifício, festas e muito civismo

1/01/2019 22:10 - Modificado em 1/01/2019 22:11

O ano de 2018 ficou para trás e a ilha de São Vicente festejou a passagem de ano com muita energia positiva para 2019. A Câmara Municipal, segundo os espectadores realizou uma belíssima passagem de ano com um espectáculo de pirotecnia de encher os olhos e shows musicais. O espectáculo que decorreu na Rua de Lisboa arrastou uma multidão que vibrou ao som de vários estilos musicais, agradando todo o público presente.

Coube a Constantino Cardoso e Banda abrir a noite oferecendo o público uma grande actuação. No alinhamento seguiram-se Eliana Rosa e Edson Oliveira que subiram ao palco para continuar a agitar a multidão. Coube a Dudu Araújo, Hernâni Almeida e banda continuar a animação musical enquanto o público esperava ansiosamente os dois grandes nomes do cartaz..

Para fechar o show com chave de ouro acturam, primeiro, Dénis Graça e Djodje. Ambos os cantores cantaram e encantaram a cidade do Mindelo. O público dançou e cantou em coro quase todas as músicas.

À meia-noite em ponto, antes do baile popular, o espectáculo de luz e cor proporcionado fogos de artifício iluminaram o céu da cidade com um show pirotécnico que durou cerca dez minutos, sob o olhar atento e adesão incondicional de todos.

No final a opiniões convergiam face ao excelente show proporcionado aos populares. Entre eles um casal de emigrantes, que no ano passado não puderam vir, mas este ano fizeram questão de marcar presença e em conversa fizeram questão de declarar “Não queríamos abrir mão de passar o fim de ano na nossa terra”, disse Luís Fortes que chegou a S. Vicente juntamente com a mulher na manha do dia 31, mesmo a tempo para a virada de ano com amigos e familiares.

“Agradecemos a câmara que organizou esta festa e também aos artistas que participaram dessa comemoração maravilhosa. Desejo a todos um Feliz Ano Novo com muita paz, amor e de muitas realizações. Chegamos ao final de 2018 com a cabeça erguida diante dos nossos esforços”.

E acreditam que para 2019 temos “muita coisa boa encaminhada e a qualidade de vida da nossa população sempre está em primeiro lugar”.

A fechar a noite de fim de ano/novo ano a Banda Municipal, não se fez de rogada, subiu ao palco para dar a população de São Vicente as suas “Boas Festas”.

Destaque ainda para o bom comportamento cívico dos cidadãos durante as celebrações, pois colocaram em prática as orientações das forças da ordem sobre a necessidade de se propiciar um clima tranquilo, por se constituir uma data de festa e muita alegria.

O civismo e o espírito de boa convivência demonstrados pela população mereceram elogios da Polícia Nacional, que sublinhou que este comportamento contribuiu em grande medida para o clima de ordem e tranquilidade registado nesta passagem de ano.