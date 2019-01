Dia agitado no Banco de Urgência do HAN com vários casos de agressões com arma branca e VBG

1/01/2019 22:04 - Modificado em 1/01/2019 22:04

O Banco de Urgência do Hospital Agostinho Neto registou na noite de 31 de Dezembro e manhã de hoje vários casos de agressões com arma branca e um caso de atropelamento, avançou hoje a médica Hirondina Spencer.

Em declarações à imprensa, a médica informou que foram vários os números de ocorrências por agressão com arma branca registados no Hospital Central desde a noite do último dia do ano que findou.

“Durante a noite de ontem, os meus colegas tiveram vários casos de agressão e um caso de atropelamento, mas não houve até agora nenhum caso de óbito devido a agressão ou acidentes. São casos que foram resolvidos, alguns pacientes estão internados, mas não correm risco de vida”, disse.

Além dos casos de agressões com arma branca, foram também registados quatro casos de agressões relacionados com a Violência Baseada no Género (VBG).

Fonte Inforpress