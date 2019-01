Santo Antão: Passagem de ano marcada pelo civismo mas com pouco pendor festivo

Como tem acontecido habitualmente a passagem de ano em Ribeira Grande (Santo Antão), tem ocorrido sempre de forma tranquila, onde os ribeira-grandenses têm primado pelo civismo.

Ao contrário da grande movimentação de pessoas pelas ruas da Povoação e de Ponta do Sol, que se tem registado nas últimas passagens de ano em Ribeira Grande, a passagem de ano de 2018 para 2019, para muitos deixou a desejar.

A passagem de ano ficou marcada pela não realização dos concertos gratuitos que levam multidões até ao centro, mais especificamente aos Terreiros da Povoação e de Ponta do Sol. Cenários que enfraqueceram os festejos dos ribeira-grandenses que tiveram de recorrer a outras paragens para poderem festejar a passagem de ano.

“Já estava habituada com a passagem de ano no Terreiro da Povoação, pelo que este ano fique bastante decepcionada. Espero que para o próximo ano as coisas possam mudar e possamos voltar a ter concertos aqui. As festas de convite estão cada vez mais caras, o que impossibilita-nos o acesso a elas” disse-nos Joana Pires.

Jorge Andrade avança que teve de ir para Ponta do Sol, onde assistiu ao concerto do Grupo Cordas do Sol, que decorreu logo após ao apito da meia-noite, mas que não durou muito tempo, o que fez com que fosse para casa mais cedo. “Não posso gastar aquilo que não tenho numa festa privada. O melhor foi ir deitar cedo, porque os problemas não acabam da noite para o dia”, reforça.

Da parte da Polícia Nacional o balanço da passagem do final de ano foi positivo. Não se registou nenhum caso grave nesta região, o que reforça o grande civismo que tem marcado as passagens de ano em Ribeira Grande.