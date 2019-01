Brava: Polícia Marítima suspende buscas dos dois indivíduos desaparecidos no mar

1/01/2019 21:51 - Modificado em 1/01/2019 21:51

O estado do mar revolto obrigou, no dia 1, a Polícia Marítima, na ilha Brava, a suspender as buscas pelos dois irmãos da localidade de Braga, desaparecidos desde o final da tarde de segunda-feira.

Segundo Jorge Oliveira, sub-chefe principal do destacamento da Polícia Marítima de Furna, deslocaram-se ao local, acompanhados de dois mergulhadores, mas o estado do mar não permitiu que efectuassem buscas na região onde se encontravam os dois irmãos antes de desaparecerem.

Avança que encontraram somente uma mochila, com materiais de pesca que pertencia aos desaparecidos, de acordo o depoimento do primo destes.

As buscas serão retomadas na quarta-feira, de manhã, caso o estado do mar o permitir.

De acordo com dados fornecidos por familiares, Aguinaldo Martins tinha 23 anos e o irmão Adilson Martins 28 e os mesmos já tinham o hábito de fazer a pesca neste local .

Fonte : Inforpress