Lei de isenção de vistos para cidadãos da União Europeia já entrou em vigor

1/01/2019 21:40 - Modificado em 1/01/2019 21:41

Os cidadãos da União Europeia e do Reino Unido que visitarem Cabo Verde a partir de 1 de Janeiro vão estar isentos do pagamento de vistos.

A entrada em vigor da medida aprovada em Conselho de Ministros foi adiada de Maio de 2018 para 1 de Janeiro de 2019. Tal deveu-se ao pedido feito dos operadores turísticos que, na altura, estavam a adaptar as suas plataformas à plataforma de pré-registos que foi criada no âmbito deste processo.

Uma medida que, no entanto, tem suscitado ainda polémica e oposição de muitos quadrantes por não prever a reciprocidade de isenção de vistos para a entrada de cidadãos cabo-verdianos na União Europeia e Reino Unido e pela potencial perda de receitas que irá representar para os cofres do estado.

Uma sondagem divulgada no final de Abril de 2018, revelou que a maioria dos cabo-verdianos não aprovava a isenção de vistos para os cidadãos europeus e do Reino Unido.

Na altura mais de metade (55%) dos cabo-verdianaos considerou que o Governo não deveria isentar o pagamento de vistos aos europeus, contra 31% que concordavam com a medida.

Em relação às consequências negativas, 33% considera que vai aumentar a taxa de criminalidade. Outros 23% julga que vai aumentar as ameaças do terrorismo. Para 20% tal medida vai aumentar a prostituição e o consumo de drogas. E finalmente 16% apontaram a eventual perda de receitas.

Cabo Verde tem recebido nos últimos anos, uma média de 500 a 600 mil turistas por ano, mas a meta para 2021 é que seja atingida a cifra de um milhão de visitantes. Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Portugal e Holanda são os principais países emissores de turistas para Cabo Verde.

A partir de hoje os cidadãos nacionais de 28 países da União Europeia, e ainda de Andorra, Islândia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Reino Unido, Suíça, San Marino e Vaticano passam a beneficiar da isenção de visto de entrada em Cabo Verde, com o limite de permanência de 30 dias.

De destacar que o sector do turismo é o principal motor da economia do país, responsável por 20% do Produto Interno Bruto.