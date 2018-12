Ricardinho eleito melhor jogador do mundo pela 6.ª vez

31/12/2018 01:00 - Modificado em 31/12/2018 01:00

É a quinta vez consecutiva que o português arrecada o prémio.

Ricardinho continua no topo do mundo. O jogador de futsal português foi eleito melhor jogador do mundo pelo quinto ano consecutivo pela site especializado Futsalplanet.

Esta é a sexta vez que o craque luso de 33 anos, que atua no Inter Movistar, arrecada o galardão mais desejado a nível individual no futsal.

Há seis temporadas em Espanha, Ricardinho já apontou 179 golos num total de 234 encontros realizados. A nível de títulos já conquistou no país vizinho duas Ligas dos Campeões, cinco Ligas, três Taças de Espanha, duas Supertaças e uma Taça do Rei.

Um role de títulos incrível que, este ano, teve a cereja no topo do bolo. Ricardinho sagrou-se com a seleção portuguesa de futsal campeão da Europa pela primeira vez na história.Ver imagem no Twitter