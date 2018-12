Cremilda Medina é uma das participantes do primeiro programa da segunda série do “Kintal di Belinha”

31/12/2018 00:53 - Modificado em 31/12/2018 00:53

O programa produzido pela Agência Cabo-verdiana de Imagens (ACI) para a RTP África, foi gravado nos meses de Junho e Julho, na Cidade Velha, no espaço onde também já tinha sido gravada a 1ª série, já emitida na RTP África e pela RTP 2.

A 2ª temporada do Kintal di Belinha tem 12 episódios e contou com a participação de artistas como Cremilda Medina, Princezito, Alberto Koenig, Gil Semedo, Solange Cesarovna, Boy Ge Mendes, Grace Évora entre outros.

Recorda-se que o Kintal di Belinha é um programa de música ao vivo que recria o ambiente das tocatinas tradicionais cabo-verdianas, onde cada artista é acompanhado por uma banda acústica.

O programa foi gravado ao vivo num espaço tradicional na Rua Banana, a rua mais antiga da Cidade Velha, património mundial da humanidade. Kaku Alves é o diretor musical do Kintal di Belinha.

O programa é apresentado por Sandra Lima, a “Belinha”, “dona” do Kintal. A ACI e RTP África não têm dúvidas da importância deste projeto para a promoção da música tradicional cabo- verdiana e dos seus ritmos mais populares no mundo; também para a promoção do destino Cidade Velha.

O 1º episódio foi para o ar este sábado, 29 Dezembro, na RTP África, às 22.00 (Portugal), 21.00 (Cabo Verde) e contou com a participação de Cremilda Medina e ainda de Arlindo Rodrigues como convidado especial.