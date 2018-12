Torneio Abertura da 2ª Divisão: Ribeira Bote empata frente ao Amarante e adia decisão para última jornada

31/12/2018 00:48 - Modificado em 31/12/2018 00:48

A equipa da Zona Liberta adiou a conquista do Torneio Abertura, neste domingo, ao empatar a uma bola com o Amarante. Jogo a contar para a quarta e penúltima jornada da prova, adiando assim a decisão para a última jornada.

Depois de três vitórias consecutivas, nas três primeiras jornadas, a equipa do Ribeira Bote fica a uma vitória de conquista do troféu face ao empate frente ao Amarante. Sandro marcou pelo Ribeira Bote e Mitú foi o autor do golo dos amarantinos.

O Ribeira Bote que depende de si próprio para a conquista do torneio defronta, na última jornada, a equipa do Calhau, último classificado.

O Ponta d`Pom foi a única equipa a vencer nesta 4ª jornada. Bateu o Falcões do Norte por 0-2. Triunfo importante que possibilitou ao “Ponta” subir à segunda posição, ficando a três pontos do líder.

No outro jogo da jornada Calhau e São Pedro empataram, mas desta feita, a dois golos.

O Ribeira Bote continua líder somando agora 10 pontos, seguido pelo Ponta d`Pom com 7 pontos. Na terceira posição e já sem possibilidades de conquistar está o Amarante com 6 pontos. Mais abaixo na tabela classificativa está o São Pedro com 3 pontos. Os dois últimos lugares são ocupados pelo Falcões do Norte e Calhau com 2 pontos cada.

Jogos da última jornada:

Sábado: 05/01/19

Ponta d`Pom x Amarante

Ribeira Bote x Calhau

Domingo: 06/01/19

Falcões do Norte x São Pedro