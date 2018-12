Ribeira Grande: Sem os concertos gratuitos muitas pessoas ficaram sem opções para a passagem do final de ano

O Concelho da Ribeira Grande, Santo Antão, poderá conhecer um final de ano aquém das expectativas. Isto por que os concertos gratuitos, que têm sido realizados nos últimos anos, tanto no Terreiro da Povoação como em Ponta do Sol, não fazem parte do menu da passagem do final de ano.

A passagem de ano na Povoação e Ponta do Sol, com a participação de grupos locais, tinha sido até ao último ano a atração principal e que tinha movimentado várias pessoas dos vários pontos de Ribeira Grande mas, segundo informações recolhidas por este online, este ano não serão realizadas, o que dificulta as escolhas por parte de muitos dos munícipes que tinham estes dois pontos da ilha como referência para a passagem de ano.

Estes eventos surgiram permitindo que qualquer pessoa tivesse a possibilidade de festejar a passagem de ano numa festa e com musica ao vivo , e não apenas os que tinham dinheiro para pagar as festas particulares.

Com a anulação dos concertos de rua volta-se para as festas privadas e muitos ribeira-grandenses vão passar a passagem de ano em casa

.“Ouvi dizer que não haverá a realização do habitual “Virada na Puva” aqui em Povoação. Fico triste, porque era o meu lugar escolhido para celebrar com os amigos e familiares a passagem de ano. Agora é ver o que resta, nas opções” assegura ao NN, Jorge Lopes.

A moradora Maria Silva, de Ponta Sol, aponta que face a dificuldades financeiras, tudo fica mais difícil para quem quiser festejar sem ter que desembolsar muito. “As festas de fim de ano estão cada vez mais caras e isso retira todas e quaisquer possibilidades em podermos festejar com as pessoas mais próximas” arremata.