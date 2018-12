Tudo a postos para mais um fim de ano em Mindelo

31/12/2018 00:09 - Modificado em 31/12/2018 00:09

Esta segunda-feira, encerra o ano de 2018 e celebra-se a chegada de 2019. Como em todo o mundo o sentimento é diferente de uns para outros. Dia de despedida deste ano e expectativas que o ano vindouro seja melhor que este.

Que os objectivos estabelecidos sejam cumpridos e as metas alcançadas e as velhas promessas de deixar para traz o que não nos serve mais, de aprender algo novo ou terminar aquele projecto inacabado. A esperança renovada de ano para ano.

Não falta o fogo-de-artifício a anunciar o Novo Ano, alguns com música e/ou temáticos em todas as ilhas. São muitos os eventos, sem desculpas para quem gosta de dar um pé de dança, num reveillon com muita gente à volta e ao som das principais bandas e Djs da actualidade local.

Em São Vicente, o palco já está montado para mais um baile popular para dar as boas vindas ao ano 2019. O local da festa que de ano para ano tem atraído milhares de pessoas é na Rua de Lisboa. Em alternativa aos “famosos” bailes privados nos hotéis, com preços que vão dos quatro aos sete mil escudos. Uma iniciativa da edilidade mindelense que tem merecido o apoio daqueles que procuram algo diferente.

Este ano o show será garantido exclusivamente pela “prata” da casa, com destaque para Djodje, Dénis Graça, Dudu Araújo e ainda Edson Oliveira. Artistas de São Vicente que vieram prestigiar a ilha com os seus sucessos e, também importante, a entrada é gratuita para quem fizer esta escolha.

Antes disso o foco estará centrado, como é tradição, na Avenida Marginal. Milhares de são-vicentinos, desde os mais jovens ao menos jovens, passando por crianças e adolescentes, com muitos estrangeiros pelo meio, bem como os emigrantes que vieram matar saudades da terra, todos os caminhos vão dar à Avenida. Isto ainda antes da meia-noite. Aliás o correcto será dizer que a partir das 23 horas a movimentação começa no local. A expectativa é grande, o momento é um dos mais aguardados do mês, se não do ano.

O olhar pregado no céu, o coração a bater de ansiedade, sabe-se o que vai acontecer, mas mesmo assim não dá para evitar o sentimento que bate em todos os presentes. Corações apertados, os abraços de amigos, namorados e familiares e até desconhecidos. A sintonia é perfeita para todos e pode-se dizer que o momento que antecipa a explosão do primeiro fogo-de-artifício, não muda de ano para ano.

Isso é o que vai acontecer na meia-noite de 31 de Dezembro. Milhares de pessoas que anualmente escolhem a cidade para assistir aos fogos de artifícios e também sem esquecer o banho de mar que muitos teimam tomar, todos os ano para, de acordo com os mesmos entrar no novo ano com “alma lavada”.

Basta relembrar também o tradicional “recordai”, que tende a desaparecer mas que ainda vai prevalecendo, pelo menos nos bairros periféricos da cidade.

As crianças com chocalhos, latas e outros instrumentos, começam ao anoitecer, de porta a porta a tocar a cantar o “Senhor São Silvestre” que tem como objectivo amealhar mais algum dinheiro para o passeio do dia 01 de Janeiro.