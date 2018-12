Farense vence Castilho e termina o ano 2018 na liderança do Campeonato

30/12/2018 23:53 - Modificado em 30/12/2018 23:53

O Farense de Fonte Filipe, equipa sensação nesta época desportiva em São Vicente, deu seguimento neste domingo, 30, ao excelente arranque de temporada ao vencer na terceira jornada o Castilho por 0-1. Assim, retomou a liderança da prova que tinha perdido para o Mindelense que goleou no sábado o Corinthians por 4-0.

No sábado, no arranque da jornada o Mindelense impôs ao Corinthians uma goleada por 4-0 (Fredson, Pibip, Makalele e Duck) foram os autores dos golos que colocaram, à condição, a turma da Rua de Praia na liderança da prova.

Ainda no sábado e na segunda partida da tarde, no jogo grande da terceira jornada, o Batuque FC venceu o Derby por 1-0. O médio centro Darrin foi o autor do único tento na partida, o que permitiu à equipa de Alto Miramar subir provisoriamente ao segundo.

Já neste domingo o Sporting Clube Farense retomou a liderança isolada da prova ao vencer o Castilho por 0-1. A terceira vitória consecutiva da equipa de Fonte Filipe no Regional de São Vicente. A equipa orientada pelo antigo jogador da selecção de Cabo Verde, Bassana, continua a dar cartas em São Vicente e termina o ano como o “campeão de inverno” em São Vicente. Sidney foi o herói do Farense nesta partida ao marcar o único golo do encontro, já na parte final do jogo.

Depois de três vitórias e quatro empates no Torneio Abertura, a Farense, com estas três vitórias, já leva dez jogos consecutivos se conhecer o sabor da derrota.

Nota para o registo defensivo onde a equipa tem estado irrepreensível e ainda não sofreu qualquer golo. Uma equipa certamente a ter em conta neste regional mas, por ora, não quer assumir qualquer candidatura ao título, mantendo como objectivo principal a luta pela permanência.

Na última partida deste domingo o Salamansa e Académica não foram além de um empate a uma bola. Os golos deste encontro foram apontados todas da marca da grande penalidade, através de Maniche para a Académica e Miká para o Salamansa. De destacar que o jogo teve três grandes penalidades assinaladas e todas durante os primeiros 45 minutos.

Cumprida a última jornada de 2018 do Campeonato Regional de São Vicente, o Farense é líder com 9 pontos. Na 2ª posição está o CS Mindelense com 7 pontos. Segue-se o Batuque com 6 pontos. Académica, Dérby e Salamansa teem ambos 4 pontos cada. Castilho e Corinthians são as lanternas vermelhas da prova, duas equipas que ainda não pontuaram.