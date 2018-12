Sport Lisboa e Benfica deseja melhoras a António Simões

30/12/2018 23:48 - Modificado em 30/12/2018 23:48

O Benfica emitiu na tarde deste domingo um comunicado em que se solidariza com António Simões, vítima de assalto, no sábado, na cidade da Praia.

“O Sport Lisboa e Benfica e toda a família benfiquista desejam as rápidas melhoras à nossa glória António Simões, vítima de um lamentável assalto neste sábado na cidade da Praia, em Cabo Verde. Estamos certos de que com a sua têmpera e garra rapidamente se restabelecerá. Força, Simões!” escrevem as águias no seu site oficial.

De realçar que o ex-jogador dos encarnados, na sequência do assalto deslocou uma perna e teve de regressar neste domingo a Portugal para receber cuidados médicos adequados.