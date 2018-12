Velha Glória do Benfica assaltado na cidade da Praia

O antigo futebolista António Simões, foi assaltado no sábado à tarde, na Cidade da Praia onde pretendia passar o final de ano. Devido a gravidade dos ferimentos, Simões foi hospitalizado e transportado para Portugal neste domingo.

O assalto, de acordo com o jornal A Semana, aconteceu na tarde de sábado, mas até ao momento as informações sobre o sucedido são ainda escassas. Segundo a mesma fonte o assaltante já foi capturado pela Polícia.

O presidente da Casa do Benfica da Praia, mais conhecido por Lumumba, afirmou à mesma fonte tratar-se de um episódio triste. O mesmo refere ainda que o ex-jogador deslocou uma perna e teve de regressar neste domingo a Portugal “para receber cuidados médicos adequados”.

António Simões fez parte da famosa geração de 60, que conquistou uma Taça dos Campeões pelo Benfica e o terceiro lugar no Mundial de 1966 com a selecção portuguesa. António Simões esteve 16 épocas ao serviço do Benfica.