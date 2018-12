Passadeiras aéreas pedonais para desencravamento das populações da Ribeira da Torre inauguradas em Janeiro

28/12/2018 00:14 - Modificado em 28/12/2018 00:14

As passadeiras aéreas pedonais instaladas pela Câmara Municipal da Ribeira Grande durante o ano 2018, para pôr fim às dificuldades de ligação entre localidades do concelho, especialmente em período das chuvas, deverão ser inauguradas por altura das festas do Município que se celebra em Janeiro.

A Câmara Municipal da Ribeira Grande, para resolver a situação do vale da Ribeira da Torre, uma das mais fustigadas em períodos de cheias optou pela construção de passadeiras pedonais metálicas para unir as duas margens, uma localizada na zona de Ribeira de Jorge e outra em Boca de Pedrene e uma terceira, carroçável, na localidade de Chocho, sendo que nesta última as obras ainda não arrancaram.

Tendo em conta que, a margem esquerda da Ribeira da Torre ficava completamente isolada do resto das localidades desse vale, já que a estrada de penetração foi construída no lado direito, sem qualquer ligação a outra margem.

A primeira pedra foi lançada no dia 05 de Janeiro de este ano, tendo o edil local, Orlando Delgado, classificado esta obra como sendo emblemática devido as dificuldades encontradas pelas pessoas, em atravessarem a ribeira quando há cheias.

O projecto das passadeiras aéreas custou aos cofres da Câmara Municipal da Ribeira Grande, em parceria com o Governo, cerca de 16 mil contos, e serão inauguradas em Janeiro de 2019, por altura das comemorações da festa do Município da Ribeira Grande.

Este projecto que já está na sua fase final, segundo Orlando Delgado, não ficará por aqui, pois trata-se do primeiro passo para a implantação de uma série de outras passadeiras pedonais em outras localidades do concelho, que sofrem dos mesmos problemas que a Ribeira da Torre.