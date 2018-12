Jovem artesão do Lazareto sonha em ter a sua própria empresa

28/12/2018 00:00 - Modificado em 28/12/2018 00:00

Valdir Santos dos Reis é um jovem natural do Lazareto, em São Vicente, que começou a desenvolver seu talento, ainda no ensino básico, desenhando. Devido ao desemprego acentuado na ilha de São Vicente, este jovem afirma que começou a improvisar nas artes, utilizando produtos como tintas para fazer tatuagem, papel eva e cartão duro.

Mesmo sem ter feito nenhuma formação específica nesta área Valdir assegura que, com o passar dos anos, as oprtunidades de negócios foram surgindo e aumentando. Por isso inovou e começou a produzir outros produtos usando outro tipo de matéria prima para a confecção das suas peças. “São peças com um design criativo, desenhos em sapatos, decoração de festas, artes plásticas, e presentes de aniversário”.

No entanto, Vardir esclarece que, neste momemto, está a dedicar-se muito na produção de diversos tipos de trabalhos, porque todos tem escoamento no mercado.

“ Os meus produtos têm uma boa saída no mercado e, mais importante, os meus clientes adoram e estão satisfeitos. E também há muita procura de algumas empresas em São Vicente”.

O maior sonho desse jovem artesão é ter a sua própia empresa para poder produzir e fazer todos os seus trabalhos num só espaço.