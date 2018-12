Anibal Fonseca desmente João Lima : “pacientes não foram usados como cobaias”

O presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, Aníbal Fonseca, veio desmentir o médico e vereador João Lima, responsável pelo pelouro da Saúde, afirmando que “não corresponde a verdade que pacientes tenham sido utlizados por médicos dentistas como cobaias”.

O vereador João Lima tinha afirmando que pacientes podem ter sido usados como cobaias por médicos estomatologistas que têm chegado a este concelho para fazer experiências a nível de extracção dentária, trazidos pela própria autarquia

Aníbal Fonseca demarca-se das afirmações do vereador defendendo que “Ficamos surpreendidos quando o vereador João Lima, pondo em causa as acções da câmara municipal no domínio da saúde, diz que o presidente da câmara tem promovido a vinda de médicos inexperientes a Porto Novo e que não aceita que os munícipes sejam utilizados como cobaias”.

Conclui dizendo que trata-se de afirmações graves que não vinculam a Câmara do Porto Novo e não correspondem a verdade. “Actuamos de forma legal e respeitando toda a deontologia profissional no domínio da saúde sublinhou o autarca.

Asseguro que tanto as feiras de saúde, como as consultas de estomatologia são promovidas pela autarquia em parceria com a Delegacia de Saúde do Porto Novo que tem sido a autoridade efectiva na realização dessas acções. Sabemos que a Delegacia de Saúde solicita sempre as credenciais dos médicos e as submete, por sua vez, à Direcção-Geral da Saúde para parecer.”

O presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, assegura que o seu executivo tem confiança nos médicos que chegam ao município, no âmbito dos acordos de parceria existentes e que vai continuar a promover parcerias em prol da saúde neste concelho .