Praça Estrela: PJ faz rusga a lojas e vendedores clandestinos

27/12/2018 23:31 - Modificado em 27/12/2018 23:31

A operação realizada esta quinta-feira pela Policia Judiciária no mercado da Praça Estrela em São Vicente, envolveu cerca de 30 agentes no procedimento de rusga a lojas de vendedores nacionais e imigrantes da costa africana que exercem actividade comercial no local.

Apesar de não ter disponibilizado de forma oficial nenhuma informação, este online sabe que esta é uma operação que está enquadrada no procedimento de rotina deste órgão policial.

No mercado informal da Praça Estrela, no centro do Mindelo, esta operação incidiu no controlo de estrangeiros no território nacional e também no processo de busca e revista de pessoas suspeitas, sempre tranquilizando os populares que nada de excepcional se passava.

O aparato policial criado na Praça Estrela chamou a atenção de quem circulavam na zona. Os vendedores do local e vendedoras ambulantes, descreveram a forma como a polícia fez a rusga, deixando parecer que são todos criminosos que estão sempre envolvidos em esquemas ilícitos.

“Os meus rendimentos são frutos de trabalho honesto e ajudam a garantir o sustento da minha família, composta por sete pessoas e da qual ele sou o responsável”. A história do nosso interlocutor é partilhada por muitos cidadãos jovens que utilizam o espaço para a venda informal.

Segundo alguns transeuntes se, por um lado, o negócio informal constitui uma das fontes de renda para esses vendedores, por outro, é necessário que a edilidade encontre espaços apropriados para acolher essas pessoas.

“A proliferação do comércio de rua que está, igualmente, a ganhar um cenário de mercado a céu aberto deve-se à negligência dos próprios comerciantes”. Filipe José de Castro, de 46 anos de idade, disse que a situação tem vindo a piorar nos últimos meses.