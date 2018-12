Prisão preventiva para cidadão nigeriano e TIR para cabo-verdiano por tráfico de droga

27/12/2018 23:24 - Modificado em 27/12/2018 23:24

O departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) deteve, no passado dia 18, em São Vicente, dois cidadãos de sexo masculino, de 24 e 45 anos, um de nacionalidade cabo-verdiana e outro de nacionalidade nigeriana. Em causa está a apreensão de seiscentas e oitenta e cinco gramas (685 gr) de cocaína, proveniente do Brasil, através de encomenda postal.

Apesar da detenção ter ocorrido em S. Vicente toda a operação foi desencadeada pela Célula Aeroportuária Anti-Tráfico (CAAT), na cidade da Praia.

Os detidos foram presentes, no dia 20, ao Tribunal da Comarca da Praia, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo sido aplicada a Prisão Preventiva ao cidadão nigeriano, por alegadamente ser o dono e importador da droga apreendida e TIR para o cidadão cabo-verdiano, que teria sido usado como estafeta pelo cidadão nigeriano.