Campeonato Regional: Batuque FC x Derby protagonizam o jogo grande da 3ª Jornada

27/12/2018 23:17 - Modificado em 27/12/2018 23:17

O Campeoanto Regional de Futebol em São Vicente conhece este fim-de-semana a sua 3ª jornada. O destaque vai para o duelo entre as formações do Batuque FC e do Derby, duas equipas que lutam pelo título de campeão da ilha.

Os Dragões da Praça Estrela estão na segunda posição com quatro pontos, os mesmos que o Mindelense, ao passo que a equipa de Alto Miramar segue logo atrás com 3 pontos.

A turma da Praça Estrela chega motivada a esta partida depois da vitória por 1-0 sobre o Corinthians. Por sua vez, os comandados de Bubista, após a vitória na primeira jornada frente ao Corinhians por 0-2, na segunda jornada saíram derrotados no jogo com um dos candidatos ao título, o Mindelense por 1-2.

Este embate está agendado para as 16 horas de sábado, logo depois do jogo entre o CS Mindelense terceiro classificado com 4 pontos e o Corinthians último classificado e que ainda não pontuou. Os encarnados procuram vencer e chegar rapidamente à liderança, que está na posse do Farense.

A joranda continua no domingo, com o líder Farense a medir forças com o aflito Castilho. O Farense soma duas vitórias nos dois primeiros jogos, o que elevou a fasquia da equipa de Bassana no Campeoanto Regional, isto após terminar o Torneo Abertura sem conhecer o sabor da derrota.

Nesta jornada terá como adversária, uma das equipas que ainda não pontuaram na prova. Em situação inversa está o Castilho que já soma nove derrotas consecutivas, (sete no Torneio Abertura e duas no Campeonato Regional), dados que afectam a moral de qualquer equipa e que precisa urgentemente de vencer para tentar avivar os ânimos.

A encerrar da jornada, no domingo às 16 horas, entram em campo o Salamansa e a Académica. Duas equipas que estão empatadas na classificação com os mesmos três pontos. O Salamansa que luta pela permanência no G-8, quererá dar uma resposta positiva, depois da derrota frente ao Farense 0-2. A “Micá” por sua vez luta pelo título em São Vicente e procura a segunda vitória consecutiva na competição, isto após vencer o Castilho por 0-2.