Juventude em Marcha no CCM com lotação esgotada para assistir a peça “Gémeos avessos”

27/12/2018 23:08 - Modificado em 27/12/2018 23:09

Uma comédia que aborda a temática sobre assuntos humanos de emigrantes em terras estrangeiras e que também serve como chamada de atenção para uma problemática que afeta muitos. “Saber que a desigualdade existe e enxergá-la, porém, não nos diz como ela funciona nem de onde vem”.

O grupo teatral sobe ao palco do Centro Cultural do Mindelo, de hoje a sábado, com uma nova versão de “Preto no Branco”. Segundo Jorge Martins “com as remodelações esta comédia acaba por ser a mais bela ainda”.

A peça “Gémeos avessos”, aborda um tema que suscita muito debate. Cidadãos de outros países que não têm muitos direitos que lhes são inerentes em terras alheias. “É preciso chamar a atenção para ver que em pleno século XXI ainda acontecem coisas de tipo”.

Por isso acredita que em qualquer sociedade democrática contemporânea todas as pessoas devem ser tratadas da mesma forma como cidadãos e que se esta questão não for constantemente abordada, pode levar à instrumentalização dos preconceitos para marginalizar e discriminar as pessoas e os grupos que são menosprezados.

Muitas são as indagações que podem ser trazidas à análise do tema da pobreza, da exclusão social e da questão do acesso e exercício de direitos nestas sociedades moderna. “Todos os seres humanos devem ser tratados da mesma forma, nativos ou não devem ser tratados condignamente”, reitera o líder da Juventude em Marcha.